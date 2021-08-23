柯P編28億元買250萬劑疫苗 陳時中：中央分配 14:442021/08/23 中時 陳人齊 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲表示，編列28億元買250萬劑疫苗給台北市民，對此陳時中回應疫苗購買後統一由中央分配。（北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲上周表示要編列28億元預算購買250萬劑疫苗，衛福部長陳時中今天表示，目前疫苗還是要統籌由中央來分配的事項，因此如果有相關的人買了，還是要由中央來做分配。 不過輝瑞/BNT、莫德納疫苗最近有可能取得美國正式藥證，屆時可能不需要透過中央購買疫苗。陳時中也解釋，即便未來這些疫苗都取得藥證，不再是EUA身分，中央應會有適當做法來處理，會先討論後再對外報告。 聯亞質疑疫苗不能只看抗體 陳時中：訂基準時就應提出來 蔡英文稱8月底有疫苗抵台 陳時中給答案 #柯文哲 #台北市 #28億 #250萬劑疫苗 #中央分配 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 與確診者通宵打麻將 桃園＋1 04:102021/08/23 地方新聞 中醫大新竹附醫：開學做好基本防疫 家人施打疫苗也可降低兒童感染力 14:532021/08/23 生活 教師不打疫苗得每周快篩 陳時中曝達到這標準就鬆綁 14:362021/08/23 生活 貓咪之死 陳吉仲滅火：我的決定我負責 04:102021/08/23 焦點要聞 研製飛彈 擬編2千億特別預算 04:102021/08/23 焦點要聞 北市＋3全是年輕人 2例疫調中 04:102021/08/23 地方新聞 北市要自購第3劑疫苗 黃珊珊曝蔡政府一嚴重問題 09:302021/08/23 政治 蘇揆赴大園視察X光機 籲國人要舉國同心、別講對防疫沒幫助的話 13:382021/08/23 政治 打高端3人不適 陳時中證實都是同一原因 2種人先別打 15:432021/08/23 生活 國產高端今開打 蔡總統上午直播打疫苗 04:102021/08/23 焦點要聞 首見非洲豬瘟走私肉品 蘇揆痛批官員：外面查到走私才想一堆理由 11:042021/08/23 政治 生活熱門新聞 打高端3人不適 陳時中證實都是同一原因 2種人先別打 - 生活 高端開打首日 桃園驚傳2人不適 美籍女接種後倒地 - 生活 好市多神級料理1公斤289元 網暴動讚CP超高：隨便煎都像高級西餐 - 生活 食藥署核准逾87萬劑高端 超過1萬劑疾管署不收 - 生活 外科口罩難擋氣溶膠 病毒恐空氣傳染？羅一鈞這樣說 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。