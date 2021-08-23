台北市長柯文哲上周表示要編列28億元預算購買250萬劑疫苗，衛福部長陳時中今天表示，目前疫苗還是要統籌由中央來分配的事項，因此如果有相關的人買了，還是要由中央來做分配。

不過輝瑞/BNT、莫德納疫苗最近有可能取得美國正式藥證，屆時可能不需要透過中央購買疫苗。陳時中也解釋，即便未來這些疫苗都取得藥證，不再是EUA身分，中央應會有適當做法來處理，會先討論後再對外報告。