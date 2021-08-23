選美出身的黃心穎，是2012年度香港小姐亞軍，不過黃心穎在2019年與許志安爆發不倫戀，使黃心穎被貼上小三標籤成為眾矢之的，也重創黃心穎形象，而黃心穎自今年1月曬32歲慶生照後，IG就沒更新，生活相當低調，不過黃心穎近日則是被曝光現身法會照，她頂著淡妝、身形暴瘦，與過去美艷形象差很大。

黃心穎在2019年4月爆發與許志安不倫戀，兩人在計程車上的激吻片外流，使黃心穎被貼上小三標籤，重創形象和演藝事業，黃心穎一度飛到美國避風頭，儘管她回香港後積極尋求復出，但黃心穎形象兩極，演藝事業沒有起色，就連樂於分享生活的黃心穎，也越來越少更新社群媒體，黃心穎自今年1月曬32歲慶生照後，IG就沒更新，生活相當低調。

不過黃心穎近日則是出現在香港ViuTV電視主持人詹朗林曬出的近照中，只見黃心穎身穿白色衣服、簡單把長髮綁成高馬尾參加法會，黃心穎頂著淡妝，身形明顯瘦了不少，近照一度快認不出，雖然黃心穎與昔日美艷形象差很大，不過她虔誠的雙手合十、對著鏡頭露燦笑，看起來相當開心。

其實，黃心穎去年就曾到寺廟洗滌身心靈，這回黃心穎被曝光現身法會，這也是她睽違7個月後，終於在網上現蹤，也引發外界好奇，黃心穎是否有望重返螢光幕，黃心穎一舉一動依舊備受矚目。