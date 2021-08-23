新北市今天新增4確診案例，首次包辦全台案例。其中2例為居家隔離職場傳染，均發生在板橋。另2例感染源不明仍在疫調釐清中，其中一名在中和，在8月13日採檢，8月22日篩檢發現，另一起則在三重，8月22日採檢發現，應該是被朋友感染，目前仍在追查中，目前新北市疫情還在可控制範圍中。

直播》4確診全在新北，鬆綁項目擬再增加，侯友宜最新說明。

對於二級警戒延到9月6日，中央針對部分管制鬆綁，市長侯友宜表示，中央對於開放有幾個指引出來，新北市將在8月24日起開放公園籃球場、涼亭及體健設施。海泳、浮潛等水域活動有條件開放。

侯友宜表示，新北市自明（24日）起開放籃球場、公園涼亭、及體健設施、海泳、浮潛等海上水遊活動，公園內的開放設施每日清消2次，但兒童遊具目前仍不開放，海上活動部分若確診，將停業三天消毒，復業前員工出示PCR檢測陰性證明活動部分，並採預約制，淋浴間單一出入口管制，降載50%。

海上活動方面規定如下：

1.採預約制、不開放陌生人混團，淋浴間單一出入口管制，降載50%

2.恢復營業前員工需接種疫苗或快篩陰性證明。後續員工須每周自主快篩。

3.業者提供個人式裝口罩夾鏈袋。

4.每場次環境與設備消。

5.如有確診者，停業3日並全面消毒。復業前員工出示PCR檢測陰性證明，每週自主快篩。

侯友宜表示，新北市今天確診個案4人，2例是新增個案，2例是居家隔離轉陽性，確診4人中2人職場感染，為居家隔離職場同事傳染，都在板橋，1例是公司長官傳染，匡列居隔陽性，另一個職場傳染員工感染再傳給他，都是職場傳染。

侯友宜說，新增本土個案2個，中和1例CT值34，台大就醫採檢確診，目前疫調中，22日確診；三重個案職場在台北市，22日醫院採檢確診，應該是被朋友感染，將再追查釐清感染源。