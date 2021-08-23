陳姓男子網路商店訂購1款主打舒適度的耳機，到貨後立刻試戴，卻覺得不太舒服，馬上通知退貨，賣家要求支付包裝整新費用才願退款，陳男不接受，因此提告。台北地院認為，依《消費者保護法》規定網購7天內可無條件退貨，遂判陳男勝訴，賣家應退還6650元，可上訴。

陳男主張，新韸公司的網路商店販售SENNHEISER耳罩式耳機，主打舒適度，他去年11月3日下單花費6650元購買，收到商品後試戴覺得不舒服，20分鐘內就通知新韸要求退款，但新韸拒絕，只好提告。

新韸抗辯，網路商店有標示退換貨原則，下標即視為同意該原則，若要試戴耳機，可以到很多經銷商店面去試，而不是網購回家覺得不舒服就要退貨退款；耳機是進口包裝，一旦拆開就毀損包裝，不能再以新品賣，他們只要求陳男負擔整新費用，就同意退貨，已釋出最大誠意，是陳男不接受。

法官指出，陳男網購耳機的方式，屬於《消費者保護法》定義的通訊交易，得於收受商品的7日內以退貨、書面通知方式解除契約，無須說明理由及負擔任何費用，雖然陳男已經拆封試，但耳機本身及外觀包裝完整未損壞，因此認定陳男請求有理，判新韸應退還6650元。