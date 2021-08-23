9月1日開學，縣市政府也在為開學做防疫準備，中醫大新竹附設醫院兒科主任陳思融在看診，遇到很多焦慮家長訊問，「小孩上學安全嗎？」學生不知道何時可打到疫苗？如何防範來增加學生的保護力？

陳思融認為開學後還是要做好基本防疫，持續戴口罩，勤洗手，保持社交距離，其次是家人施打疫苗，可降低兒童的感染力，建議5歲以下孩童除了公費13價肺炎鏈球菌疫苗外，可在6到12個月自費施打1劑，讓保護力更完整。

陳思融指出，Delta病毒與呼吸道融合病毒或副流感病毒的合併感染，確實造成許多肺炎、呼吸窘迫的嬰幼兒入住加護病房，開學後只要學生上課落實戴口罩、勤洗手及保持社交距離就可以預防，家長不需要焦慮。

陳思融說，從兒科的感染控制和疫苗控制，有一個概念是包覆性保護策略，就是對無法打到某種疫苗的小孩，原本就是脆弱族群，希望共同生活的親密家人儘量去打疫苗，透過大人身上完整的保護力，得病機率低，就可以好好保護小孩。

陳思融並說，家中有5歲以下的孩童，父母可檢視寶寶手冊，是否已施打13價肺炎鏈球菌公費疫苗，公費目前提供2個月、4個月和12個月，建議6到12個月可自費施打第4劑，根據兒科醫學會聲明，施打4劑保護力約86到96％，比施打3劑保護力約67.2％到86％，約高出1成。

感染科主任張凱音則指出，許多西方國家冬天常流行的RSV、流感、副流感等病毒，在去年冬天新冠肺炎流行期間相當平靜，但今年夏季開學後出現許多呼吸道病毒的大流行。

因新冠肺炎混和流感等呼吸道病毒感染的個案不少，張凱音提醒今年步入後半段，大人應逐步完成新冠疫苗和年度流感疫苗施打，家長應注意秋冬季的流感疫苗消息，避免誤延疫苗的注射時間。