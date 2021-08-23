國產高端疫苗23日開打，桃園市有5.3萬人登記接種，桃園市衛生局掌握，有3人施打疫苗後身體不適，其中2人送醫進行相關檢查，一切正常。

衛生局醫事管理科科長陳效君指出，第一天接種高端疫苗，36個社區接種站中，有1名30歲外籍女性接種疫苗後疑似暈針，不過隨即恢復正常，119救護人員到場後，女子表示不願意到醫院，因此於現場觀察區休息片刻，意識清楚後已返家。

有1名47歲男性施打疫苗後出現喘、心跳加快的狀況，由119後送到責任醫院進行心電圖及抽血檢查，檢驗結果都正常，目前返家休息。

有名26歲女性接種疫苗後暈針，不過心電圖及抽血檢查皆正常，目前也已返家休息。

陳效君說，接種疫苗前民眾容易有緊張情緒，施打疫苗前務必吃早餐、做深呼吸，以緩和緊張情緒，最好有親友家屬陪同接種，疫苗接種站都有專業醫療人員，還有接種後觀察區，做足疫苗接種後的觀察，呼籲市民朋友一定要保持輕鬆心情、有家屬陪伴，再來接種疫苗。