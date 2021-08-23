研調機構TrendForce表示，2021年第二季DRAM漲幅擴大及出貨優於預期，帶動原廠的營收皆較第一季明顯進步，推升第二季整體DRAM總產值達241億美元，季增26%。預估第三季合約價仍將上揚，惟漲幅收斂至3~8%。

台廠受惠於第二季specialty DRAM（特殊型DRAM）報價漲幅維持高檔，客戶積極搶貨，大幅推升營收。南亞科(2408)受惠報價大漲約三成，第二季營收季增約28%，營業利益率由第一季的17.1%上升至31.2%，且業者強調第三季持續看升。華邦電(2344)整體訂單需求強勁，第二季DRAM的報價漲幅更甚NAND Flash，帶動DRAM營收較上季成長39%，DRAM業務占總營收比重上升至46%。

TrendForce指出，上述兩家台廠目前面臨產能不足的情形，在新廠完工前已無多餘空間再增添機台設備，因此短時間的業績成長僅能仰賴報價走揚。南亞科需待2024年新廠完工才可加入投產，短時間僅有先進製程1A/1B奈米的轉進帶來些微的位元增長。華邦電需等到2022年下半年高雄路竹廠加入量產後，才有機會舒緩產能不足。力積電(6770)營收僅計自家生產之標準型DRAM產品，不包含DRAM代工業務，第二季DRAM營收成長約7%，不過若加計代工營收，成長達到19%，同樣面臨產能有限狀況，需在邏輯IC與記憶體產品之間作取捨。

根據TrendForce調查顯示，第一季DRAM價格正式反轉向上後，需求端於第二季加大採購力道。除了筆電持續受惠於遠距辦公與教學使動能穩健外；雲端伺服器業者的備庫存需求亦逐步回溫。此外，較為利基的產品如graphics DRAM（繪圖用DRAM）與consumer DRAM（消費型DRAM）拉貨力道亦強勁，使第二季各家DRAM供應商的出貨成長幅度皆優於預期。DRAM報價漲幅則較第一季擴大，在出貨量與報價同步走升的情況下，帶動原廠的營收皆較第一季明顯進步，推升第二季整體DRAM總產值達241億美元，季增26%。

時序進入第三季，供應鏈長短料問題已逐漸浮出檯面，並影響到終端產品的組裝，已有部分廠商對於相對長料的記憶體開始出現減少拉貨的規劃，其中以筆電廠商的態度最為明顯。因此，儘管目前原廠多半對於整體市況維持正面看法，但隨著買方DRAM庫存持續處於高檔，部分產品第三季的拉貨成長恐將趨緩。TrendForce預期，第三季在原廠力守漲價的情勢下，平均合約價仍將上揚，惟漲幅收斂至3~8%。

以營收表現來看，三大DRAM原廠的表現相當一致，出貨量與平均銷售單價同樣呈現「量價齊揚」走勢，且出貨增幅皆優於預期，三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix）及美光（Micron）的營收漲幅皆超過兩成，且前三名中以三星30.2%的成長率躍升最為明顯。