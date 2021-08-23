高端疫苗今開打，總統蔡英文今早打高端時，不經意透露8月底還會有一批疫苗運抵台灣，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這段時間陸陸續續會有疫苗進來，絕不會因為高端開打而阻撓國外疫苗來台。

總統蔡英文今日一早7點半抵達台大醫學院體育館，接種全國第一針高端疫苗，施打時不經意說出「8月底還會有一批疫苗運抵來台」。今下午疫情記者會時，有媒體問及此事，並進一步詢問是哪一款廠牌時，陳時中僅回應，這問題上禮拜大家就已問過，當時也已向大家報告，這段時間會陸陸續續有疫苗進來，請大家耐心等候。

另外，韓國催貨莫德納疫苗成功，引發國內立委質疑中央流行疫情指揮中心至今不願派員出馬催貨，是為護航高端疫苗。陳時中今天不忍了，強調外界不應再有中央不催貨是為護航高端的聲音，並指出高端目前並非多到打不完，根本沒必要阻擋國際疫苗來護航高端，完全沒有意義。

陳時中表示，護航高端這件事真的不要這樣再講，高端我們現在只有60幾萬劑，加上20幾萬劑，並不是說多到打不完，它還是有生產量的限制，因此不必要用別的疫苗去抵制另一個疫苗，這是完全沒有意義的事情。

陳時中說，我們還是希望大家盡量有疫苗就打，至於催貨我們天天都在催，昨天也看到，前鴻海董事長郭台銘等於是我國非正式的代表，到國外去跟廠商談論怎樣能讓疫苗的供應能及時，不管是民間、政府大家都很努力，不會說要護航什麼而不讓它進來，這是加重我們防疫的負擔，我們都會努力的去推。