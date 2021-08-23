弘光護理系利用遠距研討會，探討新冠疫情下的護理教育新貌。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光資工系舉辦跨國視訊課程，邀請國際無人機專家學者授課。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

受到疫情影響，學生無法出國進行國際交流，弘光科大資訊工程系、護理系等系先後舉辦國際遠距研討會。其中，資工系安排美國、加拿大、荷蘭等國際上無人機應用領域的專家學者，為學生量身定制課程，學生說，「無法出國也能與國際接軌，課程很實用！」

資工系副教授張成榮表示，今年初開始針對無人機課程籌備「國際遠距教學與研討會」，邀請國際上無人機應用領域專家學者授課，內容包含無人載具的工程理念與復材結構、航空與地理空間資訊智能化的進程與轉化、光學雷達掃描儀與磁力計於無人載具上的應用等總共6堂課。

張成榮指出，遠距教學以國際課程為目標，必須克服時差問題，配合各國專家時間，每次上課約2個小時，除了拓展學生對無人機應用領域，也深化學生的國際觀，讓學生不必出國，不受疫情影響，便能學習跟其他國家學生一樣的無人機知識，讓學習的路更寬廣。

遠距教學課程中，在荷蘭Ampyx Power任職主要飛手與生產營運主管的Ryan Vu，以「無人載具的未來與操控者的職涯規劃」為題，與學生分享身經百戰的故事。他參與世界各地的無人機航太組織，曾在颶風襲擊期間，操控無人機參與美國NASA航太總署的颶風觀測計畫。

Ryan Vu課程上講述克服狂風等氣候操控無人機的寶貴實務經驗，包括他多年前也與台灣「國家實驗研究院台灣颱風洪水研究中心」合作過，在恆春機場執行颱風觀測計畫，被譽為「國際上執行氣象觀測最成功的無人載具機種」無人飛機探空觀測，課程內容同時包含無人載具工程理念與復材結構，經驗豐富獲得學生熱烈回響。

另外，GttNet創辦人與執行長的美國Armando Guevara以「空間資訊智能與新科技的融合」為題，跟學生分享人工智慧、3D建模、虛擬實境與擴增實境。他長期以來深入研究「地理空間資訊智能化」，並於多國執行相關場域驗證超過15年，結合理論與實務，讓學生在疫情期間，透過遠距上課也能受益匪淺。

護理學院護理系則利用遠距研討會，協助泰國佛統大學((Nakhon Pathom University，NPRU)一起舉辦國際視訊研討會，由系主任雷若莉、助理教授郝德慧分享「疫情間護理教育於USR／DGS執行模式」及「如何運用智慧資通訊科技(SMART ICT)輔助護理課程教學」，其他各國師生則針對「COVID-19 流行期間實現可持續發展目標的經驗」進行經驗分享。

學士後護理系主任林屏沂、護理系助理教授謝明欣帶著學生一起參加研討會。謝明欣表示，受到疫情影響各校調整教學方式，尤其國外各國醫院幾乎不開放護理生實習，只能找尋替代方案。研討會上泰國學生說比較喜歡視訊上課，台灣學生卻比較喜歡實體上課，「外國師生都認同，台灣人面對疫情比較自律，會戴好口罩及做好完善的防疫措施。」

護理系研究所學生許嘉蔚指出，參加研討會前先跟老師討論，再花時間準備。研討會上，印尼學生回應受到國家政策影響，他們只能在家上課，泰國老師說比較喜歡線上課程，他自己則喜歡實體課程，師生互動會比較緊密，也能學得更多。

護理系二技學生陳昱景則說，原本要參加海外實習課程，受到疫情而取消，轉而參加國際研討會。雖然線上教學缺乏臨床操作，但是老師搭配影片，協助大家能盡量接近實務，在書面報告上，同學用心也能寫得更好。研討會上，菲律賓老師分享改變情境上課提高學習效果心得，雖是視訊上課，透過換不同環境上課，不一定待在家或室內，學生比較不會覺得長期遠距視訊上課缺乏變化，值得參考。