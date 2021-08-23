紅景天歷史悠久，是兩千年時間認證的東方神草，在中國最古老的醫藥典籍「神農本草經」中便已有了紅景天的記載：久服無毒，益氣補體。是來自高原最純粹、珍貴的顧氣精華，益氣補體的最佳聖品。連康熙皇帝都為紅景天御筆親提「仙賜草」，給予極高的讚賞與評價。

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