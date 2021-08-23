中華汽車eMOVING聯手Gogoro，推出首款換電式電動機車EZ1，主打女性市場，希望在既有的充電之外，提供充換電並行的多元能源方案，根據不同車型分別提供不同的能源補充方式，給予消費者最多元化的選擇，持續深耕台灣電動機車市場。

中華車總經理陳昭文表示，EZ1這是eMOVING推出的第一台換電式電動機車，針對近千位的女性進行試乘回饋，規劃出最適合台灣女性身型的把手角度，及最符合女姓人體工學的740mm低座高，舒適也不會向前滑動的平坦座墊外，整車含電池重量僅80公斤的輕量化車體，讓女性車主可輕鬆牽車、移車與駐車，擺脫傳統機車沉重的陰影，即日起，就能擁有專屬於女性的最佳騎乘體驗。

中華車eMOVING EZ1輕巧外型設計，大面積前飾板為你遮風擋雨，再搭配優雅的莫蘭迪色調，共有復古燻綠、知性冷灰、優雅裸杏三色，讓EZ1顏值超加分，保有淡雅恬靜、低飽和度的冷調，給人一種沉穩又散發女性優雅的感覺。EZ1重視車主騎乘安全與舒適性，採用前後雙碟式煞車系統，前輪更是同級最大200mm碟盤設計，強化煞車制動性，並搭載雙槍式後避震，行駛中穩定吸收震動，EZ1提供車主舒服安心的騎乘感受。

值得一提的是，因應女性需求，eMOVING EZ1蘊藏大置物空間，大容量雙側前置物盒，手機、咖啡、保溫瓶皆可隨心放置；搭配前置專屬USB充電座，讓你出門不用再攜帶沉重的行動電源，旅程期間隨時超快速為手機充電，不再擔心錯過任何訊息。21.6公升後車箱，放置一個3／4罩安全帽完全沒問題，也可輕鬆放置個人隨身物品，不論多準備一套運動服，讓你下班可隨心去健身房運動，或要採買日常用品，EZ1前後大置物空間讓你輕鬆運用，出門一趟就輕鬆滿載而歸。

0秒上手輕科技

eMOVING EZ1結合NFC智能啟動系統，啟動車輛僅須將信用卡大小般的Smart Key智慧鑰匙卡靠近感應區，發動EZ1優雅不費力，卡片式鑰匙型式更科技時尚、不佔空間好收納，再搭配eMOVING「FUN心騎」智慧車聯網APP，手機就是第二把鑰匙，還可進行個人化設定，一手掌握車輛訊息，快速導航換電站、保養據點位置，隨時應變各種騎乘需求。