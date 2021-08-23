竹東河濱公園生態池，因水公司還未接管排進放流水，乾涸依舊。（羅浚濱攝）

新竹縣竹東鎮公所辦理的「員崠淨水廠廢水排放管線埋設工程」，5月完工迄今，竹東河濱公路3處生態池仍是「青青草原」，水公司三區處指還未接管放水，主要是環保局要求設置儲留池及流量計，預計明年2月前可完工接水，讓竹東河濱公園生態池，恢復以往生機。

員崠淨水廠是取上坪溪水，經淨化處理後，每天供水2.5萬噸給竹東鎮民生用水，因設備老舊，水公司投入2.99億元辦理擴建工程，預計明年7月完工後，日供水可提升到4萬噸，經廢水處理的放流水，最多可達156噸排入頭前溪。

竹東鎮長張順朋表示，竹東河濱公園3處生態池，往年夏季都出現蓮花盛開景象，由於水源不穩定及乾旱，變成「青青草原」已近6年，透過立委孔文吉爭取水公司補助901萬元，由公所辦理員崠淨水廠廢水排放管線埋設工程，讓放流水透過管線排進生態池，將可恢復原有生態風貌。

鎮公所3月發包該工程，從員崠淨水廠開始埋設1公里多的明、暗管，5月就順利完工，6月底乾旱逐漸解除，加上近來不斷有豪雨，竹東河濱公園除了中間生態水池有點水外，2個生態水態池依舊乾涸如故，才發現水公司並未接管送出放流水。

水公司三區處副處長謝東穎表示，員崠淨水廠廢水處理後的放流水，水質相當乾淨，以往是回收利用或排入頭前溪，要改排到竹東河濱公園生態池，新竹縣環保局要求設置儲留池及流量計，以附合汙水排放標準，已編列190萬元辦理發包中，預計明年2月前完工，即可進行接管供水讓生態池「源源不絕」。