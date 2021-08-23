聯亞董事長王長怡昨天(22日)召開記者會，暗指食藥署審查國產疫苗雙標，並強調中和抗體效價並非疫苗是否有效的唯一標準，應看T細胞免疫力的數據。衛福部長陳時中今天回應，聯亞若要提出更好的審查方式當然歡迎，但若當時訂規則時就能提出來，會比較好。

王長怡昨天指出，從AZ疫苗的結果可看出，中和抗體濃度並非保護力的必要因素，食藥署審查疫苗應更著重於對變異株的效力，納入T細胞的分析，而聯亞疫苗的優勢在於，產生的中和抗體相當持久，半衰期達195天，是目前維持最久的疫苗，且面對Delta變異株仍能產生與原始病毒株相近的中和抗體效價。

陳時中今天表示，聯亞所提出的相關質疑也好或是困惑，其實都可以向食藥署提出申訴，「我也看了相關報告，若有這些想法，那時候在訂定基準時，就可以提出來討論」，而那個基準（免疫橋接），當時大家都認為，用中和抗體來做免疫橋接的不劣性比較，大家都認為可用這樣的基礎。

不過陳時中也說，至於聯亞若有其他更好的方式也歡迎，只不過這是專業討論，還請聯亞跟食藥署提出相關的呼籲與申訴，能讓事情討論的更好，當然若有更多特別的情況專家也認同，或透過試驗證明我們也不反對。