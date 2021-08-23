水墨畫家胡麗美作品《墨海揚帆》。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

疫情二級警戒，台中市藝文場館在防疫安全的前提下，採穩健式解封、漸進式鬆綁。葫蘆墩文化中心即日起至9月12日邀請水墨畫家胡麗美舉辦個展，透過傳統水墨融合自動性技法的元素，勾勒出以大自然及週遭生活所見的海川大地、蟲魚蝶鳥、人物等多元題材，讓畫作增添生動活潑的趣味，歡迎民眾前來參觀。

胡麗美表示，從小就熱愛繪畫，職場退休後，5年前偶然機緣接觸到水墨，驚嘆於筆墨在宣紙上濃淡乾溼變化而成美景佳作，進而深入學習彩墨、創意山水及花鳥創作，受到老師同學的鼓勵支持，辧理此生第一次展覽，感到非常開心榮幸。

胡麗美說，她熱愛旅遊，遍覽深山秘境，並多次搭乘遊輪，感受大海的平緩沈靜或怒海翻騰，如人生浩瀚無際、跌砣起伏的一場無窮盡探索，讓人回味體悟。就像她滿載著熱情，在墨海中揚帆啟航、歡悅悠遊，重見照亮生命的曙光，有如《探索》畫面中的海豚，盡情享受藝海無邊的奧妙與樂趣。

葫蘆墩文化中心指出，胡麗美擅用自動性技法，彩墨流動的肌理變化表現海濤水紋，加上繽紛色調勾勒出《乘風破浪》、《一帆風順》、《墨海揚帆》，及魚趣嬉戲的《悠遊自在》。《古宅黃花》歷經歲月刻畫痕跡的老宅，留守的老人與忠狗，突顯院落黃花的風華正盛。《花若芬芳蝶自來》以墨黑色調，運用特殊技法表現層層窗紗內的花朵，在留白亮處翩翩飛舞的蝴蝶。前來參觀的民眾也表示，疫情過後欣賞藝術家柔和暖心的畫境，除了賞心悅目，彷彿也讓心靈得到平靜。

為落實防疫，葫蘆墩文化中心提醒，館舍依照面積計算容留人數，開放民眾參觀，現場採單一出入口並規劃參觀動線，入館民眾請配合量測體溫、雙手消毒及實聯制，並應全程佩戴口罩且禁止飲食，此外，館內設置社交距離宣導員，貼心提醒民眾維持1.5公尺安全社交距離，公共空間定時清潔消毒，讓民眾安心看展。