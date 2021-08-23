現代人工作忙碌，經常為了拚工作，錯過喝水、上廁所的最好時機。正值炎夏，千萬別忘了多喝水補充水分。今年適逢味丹公司旗下「多喝水」上市25週年，特與悠遊卡公司攜手發行「多喝水3D造型悠遊卡」，帶在身邊不僅能充當悠遊卡，小額支付最安心，也可以時時刻刻提醒自己多喝水。

「多喝水3D造型悠遊卡」是多喝水上市25週年的紀念造型卡，除了等比例仿真縮小，全透明瓶身內還有仿真液體，就像真的帶了一瓶「多喝水」出門，過卡感應時還會開口說經典廣告台詞「多喝水沒事、沒事多喝水」，提醒你隨時補充水分。

「多喝水3D造型悠遊卡」將自8月25日起上午11時至8月31日夜間23時59分，同步在線上線下通路開放預購，想收藏的悠遊卡粉絲可以在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、momo購物網(限量6000個)預購，每張售價490元，限時不限量，把握時間盡快入手！此外，歡慶「多喝水」上市25週年，味丹也舉辦抽獎活動，有機會將機車騎回家，欲知詳情可至多喝水官網查詢。