瘦子在星光紅毯受訪是星光大道收視率最高點。（台視提供）

「第32屆金曲獎」21日圓滿落幕，收視率今（23）天出爐，典禮平均收視達4.22，總收視人口約329.4萬，成績超越去年的平均3.20，LINE三大內容平台直播，單場不重複觀看總人次也超過230萬，截至今天上午10點，典禮官方YouTube頻道總點擊數為也突破324萬次。

典禮最高點落在頒發「最佳台語專輯獎」，曹雅雯上台領獎致詞，高達6.31，吸引137.9萬人收看，其次為乱彈阿翔、四分衛阿山頒發「最佳樂團獎」上台致詞，創下6.21收視佳績，共有135.8萬人收看，第三高為羅時豐、孫淑媚頒發「最佳台語專輯獎」上台致詞，收視率6.18（收視人口135.1萬）。第四、五名則分別為「最佳樂團獎」落日飛車上台領獎致詞收視率6.11（收視人口133.5萬）、「最佳演唱組合獎」尋人啟事上台領獎致詞收視率5.95（收視人口 130.1萬）。

而曹雅雯也透過經紀人回應：「相信在場大家心情都很緊繃～當下連續上台領獎真的很開心也有點出乎自己預料，稍微鬆懈了，感言其實有準備的，但手機不在身上，腦筋一片空白，發言太出自真心，回座位時很多入圍者來說我很有趣，說出了大家的心裡話之類，我是個會唱歌、也會寫歌、酒品也挺好的歌手，歡迎酒商贊助代言，我還可以量身訂做主題曲喔！」

至於星光大道，收視也高達1.59，總收視人口約131.8萬，最高點在瘦子E.SO星光紅毯受訪，收視率3.08（收視人口 67.3萬），第二、三名依序為蘇慧倫登紅毯，收視率3.07（收視人口 67.1萬）和萬芳星光紅毯受訪，收視率3.06（收視人口 66.9萬）。