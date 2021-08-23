本土疫情趨緩，內用禁令解除，引爆連鎖餐飲展店潮，乾杯集團旗下頂級燒肉品牌「老乾杯」挺進南西商圈，進駐新光三越南西店一館，在繁華鬧區打造一覽城市街景的燒肉殿堂，於即日起試營運，祭出全單9折優惠，也期待將從年輕族群到商務客群一舉網羅，擴大目標客群為營收挹注動能。

乾杯集團董事長平出莊司表示，看好南西商圈吸客力，「老乾杯」鎖定白領商機、進駐新光三越南西一館。附近百貨、飯店、公司林立，具消費力的上班族、商務人士眾多。近幾年個性、文青小店進駐、吸引年輕族群增長，位於此商圈「乾杯燒肉居酒屋」業績亮眼，此次老乾杯的加入，能吸引到的客群將更為完整。

平出莊司表示，乾杯集團今年展店計畫積極，原定上半年開幕的「老乾杯南西店」受疫情影響禁止餐飲內用服務，延緩開幕時程，隨著疫情降溫，重啟台灣事業展店腳步。乾杯集團今年已拓展5家分店，現今海內外共45家店鋪，其中台灣30家、中國大陸15家，預計年底前再展3~4家，海內外拓點雙箭齊發，在審慎觀望疫情發展之中，持續追求穩健成長，開創更大餐飲版圖。

新開幕的「老乾杯南西店」位於新光三越南西店本館7樓，共90席，一進門，6米5挑高空間下為4至6人的開放式座位設計，寬敞大器。兩道大型的玻璃帷幕，將絢爛多姿的城市街景引進室內，在這裡享用頂級和牛燒烤特別有氣氛，亦有包廂提供私密的用餐空間。整體空間設計採新舊融合，從中垂降的線條感造型吊燈，光源反射在玻璃帷幕、拋光桌面，巧妙形成光影層疊的立體空間，搭配日本傳統的木格柵、拉門等元素，讓老乾杯經典的和風摩登風格充滿新穎感。