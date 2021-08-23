【愛傳媒陳朝平專欄】私梟走私未檢疫品種154隻貓，「國際流浪動物日」當天，154隻走私進口的品種貓咪，全數遭動物檢疫所安樂死，貓奴憤怒地灌爆了蔡英文的臉書。

蔡英文解釋，有關單位安樂死貓咪是依法行政。防疫破口，眾生皆指范雲的3+11，指揮中心抵死不認，甩鍋連連。指揮中心疫苗滯後部署，接種日本捐贈AZ疫苗，枉死600多人，無人抗議。反對黨依法追究指揮中心責任，被指為破壞團結。

高端疫苗，未做三期臨床試驗，未經國際認證，EUA審查改採國際通通不認的「免疫橋接」，研發、製造、審查、施打通通未依法行政，醫界人士和反對黨抗議不成，蔡英文和指揮中心無視人命關天，一意孤行，逼迫人民接種高端。

防疫有關人員鼓吹民眾接種高端疫苗，自己卻接種進口疫苗，進口疫苗狂缺，逼得國軍弟兄只能接種高端疫苗。萬萬一「群體突破性感染」，戰力大損，國軍的「靠山」會依法負責任？

蔡蘇政府防疫荒腔走板，枉死數百人，民眾噤聲不語，動物檢疫所安樂死154隻走私貓，貓奴大聲抗議？蔡蘇政府安樂死貓咪，依法行政；防疫措施人命關天，違法施政？

這個國家，人命不值錢？依法行政，適用於貓不適用於人？該安樂死的，是貓？還是？

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

18:31 陳如 圖片