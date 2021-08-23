與先生吵架想不開，霧峰一女子，日前跑到台中與南投交界的烏溪橋欲結束生命，路過民眾看見該女子在圍欄旁探望，擔心發生憾事，立刻報警，台中市警局霧峰分局萬豐派出所據報火速到場，經員警耐心陪伴及勸導，女子答應會愛惜生命，終於成功阻止一件憾事發生。

日前上午時分，在車輛來往頻繁的，台中與南投交界處之烏溪橋上，一女子獨自在橋上佇立，且神色有異，路過民眾覺得危險，立即撥打110報案，台中市警局霧峰分局萬豐派出所巡佐曾景釧、警員石原安，據報立即趕赴現場，果然見一婦人頹坐在護欄邊，其騎乘的機車擺放在一旁。

員警詢問她，所為何事，癱坐在橋上，但起初該女皆沈默不語，經警方耐心用盡各種方法勸說後才願意開口，其表示與先生感情不睦，常常吵架，長久下來無法緩轉，已受不了，今日更是吵得凶，一氣之下，騎著機車外出吹風，騎到烏溪橋時，越想越不值，忽然有不好的念頭。

了解原委後，員警頂著烈日，委婉的向她分析，事情利弊，表示沒有什麼事情是解決不了的，就看怎麼想，最後終讓該女情緒趨於緩和，警方經其同意後，帶該女返回派出所稍作休息，同時查證其身份，並通知其母親到場，成功協助其安全返家。

該女子母親向警方表示，女兒近來與配偶關係緊繃，情緒時常低落，還好今日警方及時趕抵，避免了憾事發生，對於警方的協助深表感謝。警方後續依法通報相關衛福機關，給予該女後續協助。

霧峰分局長陳家銘表示，自殺不能解決問題，卻留給家人無比傷痛，呼籲大家珍惜生命，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，若有需要可撥打安心專線。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980