東奧國手王翌達拜會嘉義市長黃敏惠，母校的師長組團為他打氣。（嘉義市政府提供）

嘉義子弟王翌達參加2020年東京奧林匹克運動會空手道男子個人型項目，23日返鄉，拜會嘉義市長黃敏惠，黃敏惠感謝王翌達的努力成為嘉義之光、台灣之光，並期許未來繼續傳承、推廣空手道運動。

黃敏惠表示，2020東京奧運因疫情延至今年舉辦，對舉辦國、參與國以及選手都是極大的挑戰，王翌達站在奧運舞台代表台灣，真的是嘉義的光榮，一般人比較不了解空手道「型」項目，但他仍盡力展現最好的能量，非常用心努力。

黃敏惠說，王翌達一路走來雖然艱困、孤單，但家人支持、特別是他的父親擔任他的教練，讓他一直堅持夢想並突破自我，還拿出紀念物品來做慈善，非常有愛，未來希望能繼續傳承、推展這項運動。

王翌達說，比賽期間感謝黃敏惠市長及很多嘉義鄉親支持他，還有母校僑平國小、玉山國中組加油團為他加油，雖然這次沒能拿下很好的成績，但他已經盡全力了。

王翌達說，比賽結束時，站在賽場上其實很想大聲對鏡頭說「我嘉義囡仔！」，但空手道是「練心」、講究禮節的運動，因此沒能如此做，雖然感到可惜，但未來會持續推廣運動，幫助更多人來回饋社會。

嘉義市政府教育處長林立生指出，未來會啟動空手道選手培訓機制，從王翌達的母校僑平國小、玉山國中開始，初步構想是先舉辦講座，由王翌達開講，讓家長及學生更加認識空手道，以帶動嘉義子弟繼續接棒。