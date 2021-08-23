想買vivo手機，卻不想花大錢！為了寵愛V粉，並同步歡慶vivo官方商城e-store即將上線，vivo推出指定時間開賣福利品的活動，幸運兒搶到NEX3福利品，將現省2萬多，在疫情下可說是相當誘人的選擇！

為了歡慶vivo官方商城e-store即將登場，vivo將於8月24日至8月31日試營運期間，每周二推出搶好康活動，包含手機和耳機等福利品全面2折起、全新機也只要5折，等於最低僅600元有找，數量有限、售完為止，V粉們千萬不要要把握機會！

vivo官方商城e-store將於9月1日正式開站，為了搶攻買氣，將於試營運期間每周二(8/24、8/31)下午2:00推出包含vivo NEX3、V17 Pro和Y50等熱銷機種福利品2折優惠，其中最超值的vivo NEX3原價26900元、福利品特價5380元，等於現省21520元；vivo X50e、耳機等全新品也只要5折，包含vivo無線藍牙耳機HP2154原價1099元、5折後只要550元，相當划算。

vivo商城試營運期間每周二下午2點好康活動項目。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）

vivo表示，福利品非全新品，機況每台不同，但不影響使用功能(註1)，凡於vivo官方商城e-store購買新機或福利品，皆可享一年原廠保固，未來商城也會推出更多獨家優惠回饋V粉，造福更多消費者，詳情請洽vivo官網或客服中心專線：0809-089-197。