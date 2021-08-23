Ella獲邀擔任廚具代言人。（德國雙人提供）

陳嘉樺（Ella）日前獲邀擔任德國雙人牌代言人，她笑說：「我這個外貌協會的個性也被滿足，雙人牌的廚具個個都比我美，以後下廚我要畫點妝，要不然會被比下去，解接不想輸。」問起她的刀工技巧，Ella幽默表示：「連小李飛刀大哥都會嚇到的那種程度，速度快到你們吃手手。」疫情期間Ella在家下廚頻率提高，讓她煮到都想重新翻修廚房，因為做菜的動線很重要，廚具更是重要，她特別準備了1根蝦粉色磨刀棒，依照不同食材使用不同刀具，不忘綜藝魂上身：「使用前磨一下，覺得自己頓時變成豬肉榮，片肉都不是問題，老公看我切蔥、切肉都特別尊敬我，說話都變客氣。」

好奇她在家中做菜時，若需要幫忙會指定老公賴斯翔還是兒子勁寶當二廚？Ella笑說：「俗話說的好，一個廚房容不下2個人，廚房我作主，而那雙人：我先生跟勁寶等著吃即可。」偶爾煮到厭世的我，老公會出手相助：「當他掌廚的時候，我是個還不錯的小幫手，畢竟夫妻9年，默契自然是不在話下，所以我們倆配合的還不錯。」隨著疫情趨緩，她的演藝工作近日開工動起來，除了廣告等相關拍攝，許久未與粉絲們見面的她，正悄悄籌備作品中，據悉目前已錄完2首新歌，年底前有機會推出音樂作品。