紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）周一宣布延長嚴格的全國防疫封鎖措施，稱目前Delta新冠變種病毒引爆的這一波疫情尚未到達高峰。

紐西蘭全國4級封鎖措施延長3天，直到8月27日午夜，而這波疫情的中心奧克蘭市（Auckland）的防疫限制措施將至少持續到8月31日。

阿爾登在記者會上表示，對我們所有人來說，目前最安全的選擇是繼續堅持下去，「如果這個世界教會我們任何東西，那就是要特別小心這個變種病毒」。

她表示，感染Delta變種病毒的人在社區有接觸者的報告全國皆有，超過320個地點與疫情有關，報告的接觸者多達13,000人，遠超出之前的疫情。

阿爾登表示，Delta變種病毒改變了遊戲規則。

稍早前紐西蘭公布新增感染病例35例，使這一波疫情累計確診數達到107例。該國衛生部表示，其中33個新病例來自奧克蘭市，首都威靈頓（Wellington）新增兩例。