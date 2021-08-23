集保結算所因應投資人理財習慣改變，宣布今（23）日提升「集保e手掌握」App的基金加值服務，整合投資人在不同銷售機構申購的基金投資概況，結合App原有檢視名下多本證券帳戶資訊與連結往來銀行功能，讓投資人宅在家防疫也能輕鬆掌握個人多元投資概況。

近年來許多精打細算的投資人，為節省投資基金的信託管理費，選擇向證券商、投顧等網路銷售平台申購基金。集保表示，這些銷售代理機構的網路平台，是由集保建置的基金交易平台提供後台服務，確保投資人的境內外交易均能在高度安全及效率的作業環境下完成。

集保朝向數位金融轉型腳步不停歇，續2019年3月於「集保e手掌握」App推出境內基金餘額查詢功能後，因應投資人線上購買基金已成為理財趨勢，再宣布整合串接基金交易平台資料，使投資人透過手機就能快速檢視查閱申購的境內外基金資產價值和交易資訊。

而原有的「找基金」除了搜尋境內基金基本資料功能外，此次綜合運用集保設置的基金資訊觀測站資料，進一步推出查詢境外基金相關資訊，可將關注基金加入自選投資組合追蹤，並提供多檔基金同期間的淨值漲跌幅比較、單一基金投資試算等服務，協助簡易判斷趨勢。

集保董事長林修銘表示，「集保e手掌握」App已累計超過260萬用戶使用，疫情期間更有逾9成投資人新開戶選擇使用手機存摺。此次在上線連結銀行查詢帳戶資產新功能後，再提供查詢不同銷售機構申購的基金資料，進一步完善整合投資人的證券、基金、銀行資產。