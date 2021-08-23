中華電(2412)因應停疫情帶動數位學習趨勢，補教機構、公司行號快速建立線上學習平台，更率先使用中華電自主研發的「語音轉文字技術」，可協助線上教學影片自動產生字幕，提升學習成效，此趨勢為中華電企業領域另一塊新藍海，未來在疫情趨緩後也將因為數位學習轉為常態，為中華電注入新一股營運動能。

根據2021年6月MIC「停課不停學，疫情催化數位學習趨勢分析」報告顯示，疫情迫使企業、教學機構須快速建立線上數位學習新途徑。中華電企業影音服務因應市場需求，協助補教機構、公司行號快速建立線上學習平台，並率先使用中華電自主研發的「語音轉文字技術」，可協助線上教學影片自動產生字幕，節省編輯影片的時間，同時讓收視者更容易理解影音內容，提升學習成效。

中華電企業影音服務之VOD雲端影音片庫，可提供專屬影音網站及VOD影音平台，客戶可自行架設教學網站、影音課程排程管理、自訂學員組織，亦可協助補教機構、公司行號將視訊會議、線上教學或實體課程影片快速上架至影音網站，學員或員工可透過電腦或行動裝置收視，不受時間、地點的限制，能自行隨選影片，確保學習不中斷。

中華電企業影音服務並具備多終端收視、接續收看、收藏影片、星級評分等功能，可針對學習情境開發課程筆記、留言訊息討論、收視進度與測驗模組等專屬功能，讓講師或企業人資單位有效掌握學習進度與成效，也能進一步整合金流支付機制，拓展線上影音課程新業務。

中華電企業影音服務，使用中華電自主研發的AI技術，將影片中的音源辨識為對應的文字，搭配時間軸自動產生字幕檔，並提供直覺式操作介面可供後製編修，並可針對特定領域的專業用語進行客製化調校，協助企業客戶產出精準字幕檔，節省影片後製人力成本，加速影片上架流程。