法國財政部長Bruno Le Maire周一對法國媒體表示，儘管對抗疫情出現的一些管制措施，然在消費者支出上升之下，法國經濟目前「表現良好」。

Le Maire告知法國第二電視台，目前的目標是，經濟在2021年底前恢復到新冠傳染病爆發前的水準。

Le Maire重申，法國在2021全年將實現6%的經濟成長目標。