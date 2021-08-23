《國際經濟》法財長：年底恢復到疫情前水準 15:082021/08/23 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國財政部長Bruno Le Maire周一對法國媒體表示，儘管對抗疫情出現的一些管制措施，然在消費者支出上升之下，法國經濟目前「表現良好」。 Le Maire告知法國第二電視台，目前的目標是，經濟在2021年底前恢復到新冠傳染病爆發前的水準。 Le Maire重申，法國在2021全年將實現6%的經濟成長目標。 《國際經濟》今年全球股利 逼近疫前水準 《國際社會》英國開始新計畫 監測染疫者抗體水準 #法國 #Le #Maire #國際經濟 #法財長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年全球企業股利總額1.39兆美元 逼近疫前水準 09:592021/08/23 財經 《國際經濟》泰7月出口年增2成 新冠病毒威脅仍在 15:422021/08/23 財經 《金融股》中信金上半年每股賺1.72元 近期將取得泰國LH控制權 15:252021/08/23 財經 《電機股》強信-KY訂單看到Q4 今年營收可望回到疫前水準 10:192021/08/23 財經 台中「台客燒肉粥」連兩年獲必比登 招牌美食肉粥、大拼盤 15:372021/08/23 生活 《國際經濟》歐元區債息持穩 關注PMI數據 15:422021/08/23 財經 《傳產》H2房市將復甦 土建融餘額再拚新巔峰 11:442021/08/23 財經 金融身分識別 Q4試辦初階 04:102021/08/23 金融．稅務 安住本心「光」耀聖山 靈鷲山啟建21天水陸閉關法會 14:152021/08/23 寶島 美寬鬆退場要漸進... 才不會孵出黑天鵝 04:102021/08/23 財經要聞 安信建經預測下半年度市場復甦 不動產資金益增 12:272021/08/23 財經 財經熱門新聞 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 台積電加入搶櫃？航運股開始暴衝 他嗨爆：訊號來了 - 財經 外資上船！大掃貨櫃三雄5.7萬張 面板雙虎遭空襲拋售 - 財經 台股漲幅強壓亞股 外資認錯回補142億 - 財經 景氣給力 基本工資喊漲3％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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