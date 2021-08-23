新北市今新增4例確診，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，2人均居家隔離陰性轉為陽性，2例新增，其中板橋2例、中和1例、三重1例，接觸者49人，居家隔離29人，2例感染源待釐清，將持續進行疫調，以釐清感染源。

侯友宜表示，新北市確診個案4人，2例是新增個案，2例是居家隔離轉陽性，確診4人中職場感染2人，為居家隔離職場同事傳染，都在板橋，1例是公司長官傳染，匡列居隔陽性，另一個職場傳染員工感染再傳給他，都是職場傳染。

侯友宜說，新增本土個案2個，中和1例CT值34，台大就醫採檢確診，目前疫調中，22日確診；三重個案職場在台北市，22日醫院採檢確診，應該是被朋友感染，將再追查釐清感染源。

新北市衛生局補充表示，板橋1例女性是北市8月22日公布列管案的職場同事，遭匡列接觸者，8月22日採檢 PCR陽性；另1例男性是新北市8月21日公布個案職場同事，遭匡列接觸者，8月22日採檢PCR陽性，均屬職場感染。

中和1例為女性，因其他疾病經常需到醫院就醫，8月21日因身體不適到醫院急診就醫，採檢PCR陽性，CT值34；三重1例為男性，8月16日發燒，2次就醫及2次快篩檢測皆為陰性，因症狀未改善，8月21日醫院採檢PCR陽性，感染源皆疫調中。