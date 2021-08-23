今天是823砲戰63週年紀念日，對此，國民黨台北市台北市議員王鴻薇表示，看到總統蔡英文今天施打高端疫苗，而不是紀念。王直言，蔡英文2016就任總統後，直到2019為了爭取連任，才去金門紀念「61」周年的823，對蔡和民進黨而言，他們並沒把823放在眼裡，只要選舉前再去消費，平常就做自己想做的事就好。

王鴻薇今（23日）在臉書發文表示，「823砲戰」是成功守住金馬地區的重要戰役，金門在44天內承受了47萬砲彈的攻擊，超過3000位軍民死傷。不過反觀蔡英文，每年的823卻都有不同的秀。

回憶蔡英文從2016年就任，王鴻薇稱，一直到2019為了爭取連任才去金門紀念「61」周年的823。2018年，823的60周年紀念，當時南部大水災，人民泡在水裡，蔡英文搭著雲豹甲車去勘災，而時任副總統的陳建仁，不顧南部大水災跑到金門，也不是為了823的60周年紀念，而是低調變裝去金門旅遊；今年的823，為了推銷沒有國際認證、保護力不明的國產高端疫苗，蔡英文搶全國第一，演了一場接種秀。

王鴻薇直言，823砲戰，44天內在金門落下了47萬砲彈，這場死傷3000多人的軍民浴血奮戰，蔡英文他們並不放在眼裡，反正選舉前再去消費，平常就做自己想做的事就好。