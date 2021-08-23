阿富汗傳奇英雄馬樹德之子小馬樹德的反塔利班部隊在龐吉夏河谷進行訓練。

塔利班閃電奪回阿富汗後，東北地區仍有前朝官員、地方武裝部隊負隅頑抗，其中最出名的莫過於反塔利班傳奇英雄馬樹德之子小馬樹德（Ahmed Massoud）鎮守的龐吉夏河谷（Panjshir Valley），塔利班已經派出數百戰士前往圍剿，小馬樹德表示已準備好應戰，不過專家認為大勢已去，小馬樹德最多只能撐幾個月就會被攻陷。

塔利班攻陷喀布爾後，東北地區的巴格蘭省（Baghlan）及隔壁的潘傑希爾省（Panjshir）仍有反塔利班勢力，其中在90年代末塔利班統治期間鎮守潘傑希爾與其他重鎮的阿富汗傳奇英雄馬樹德（Ahmed Shah Massoud）32歲兒子小馬樹德就鎮守在龐吉夏河谷，他與原阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）在龐吉夏河谷集結軍隊，持續對抗塔利班。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，塔利班昨（22）日發布推文宣布，由於地方官員仍拒絕和平轉移權力，塔利班已經派出數百名戰士前往龐吉夏河谷，推文還附上一輛又一輛卡車載著塔利班戰士的14秒影片。

مئات من مجاهدي #الإمارة_الإسلامية يتوجهون نحو ولاية #بنجشير للسيطرة عليها، بعد رفض مسئولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي. pic.twitter.com/FwAYBZeopq — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 22 2021

同一天小馬樹德也接受路透社專訪，他強調希望和塔利班和談，「我想讓塔利班了解，唯一的出路是談判，我們不希望戰爭爆發。」

不過他同時也強調如果塔利班試圖入侵河谷，反塔利班部隊已經做好應戰準備，「他們願意捍衛、願意戰鬥，他們想要反抗任何集權政體。」

目前尚不清楚塔利班是否已經在龐吉夏河谷展開行動，一名塔利班官員透露已經發動攻擊，不過小馬樹德的幕僚表示，沒有跡象顯示塔利班部隊進入了河谷的狹窄通道，也沒有交戰的消息。

Former Afghan government forces forming a resistance movement in a fortified valley in Panjshir province are preparing for "long-term conflict" but are also seeking to negotiate with the Taliban their spokesman tells @AFP in an interviewhttps://t.co/uXYiUwDtMb pic.twitter.com/aqpC1dia1h — AFP News Agency (@AFP) August 23 2021

儘管小馬樹德集結的反塔利班勢力已經做好應戰準備，不過專家認為他們最多只能撐上幾個月，如果塔利班全面發動攻擊，小馬樹德的部隊將相當危急。

圖為小馬樹德2019年9月在潘傑希爾省（Panjshir）向支持群眾說話。（資料照／路透社）

巴黎梭爾邦大學（Sorbonne University）阿富汗專家多倫索羅（Gilles Dorronsoro）評論，反塔利班勢力目前的抵抗只是口頭上的抵抗，因為塔利班還沒有試圖進入河谷，他還說塔利班甚至不需要進去，只要封鎖河谷就能拿下勝利。

另外瑞典獨立研究人員塞德（Abdul Sayed）表示塔利班從四面八方包圍了龐吉夏河谷，他認為小馬樹德最多只能撐幾個月，「目前他真的沒有任何強而有力的支援。」