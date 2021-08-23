波波蓁本色演出「波波妹」。（民視提供）

波波蓁演出賣波霸奶茶的「波波妹」。（民視提供）

波波蓁演出賣波霸奶茶的「波波妹」。（民視提供）

波波蓁開心跟楚宣、黃文星、張哲豪、郭忠祐組成夜市幫。（民視提供）

藝人波波蓁擁有「34D」姣好身材，社群粉絲突破227萬，網路人氣超旺的她，近期加入演出民視八點檔《黃金歲月》，飾演在夜市擺攤賣飲料的「波波妹」，連楚宣都說這角色真的非她莫屬，因為前凸後翹的波波蓁賣什麼飲料都讓人喜歡。

波波蓁坦言自己除了之前曾客串幾場戲，《黃金歲月》算是她第一部八點檔，所以相當緊張，好在搭檔演員楚宣、黃文星等人都相當熱情分享拍攝細節與技巧，讓她一次就上手。

波波蓁表示，其實她對夜市生活不陌生，大學時期擺過服飾攤位，那時候雖然工作到很晚，但也看到很多夜市人的甘苦談，此外，她也曾在飲料店打工，「而且我很會搖珍珠奶茶！」親切又熱情的她也常常跟顧客當好朋友，有許多顧客都不用開口她就會記得對方要喝什麼，這兩個工作經驗，剛好對她這次在戲劇演出上有很大的幫助。

劇中跟楚宣、黃文星、張哲豪、郭忠祐一起組成夜市幫，波波蓁說，很開心能跟演員前輩一起合作，雖然拍攝之前跟大家都不熟，但拍完一場戲之後，大家好像是認識很久的朋友，尤其黃文星很會說笑話，加上她又是笑點很低的人，所以每次等拍攝的空檔，常常笑到流眼淚。雖然休息空檔很放鬆，但只要導演喊「來！拍攝囉」，大家又會馬上變身而投入演出，這也讓波波蓁大讚「前輩真的好專業」，自己也不敢鬆懈，會持續學習，希望在八點檔的演出能夠獲好評。