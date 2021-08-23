台中市警察局交通大隊經統計，今年1月至7月彎道交通事故共480起，造成死傷人數544，大隊長陳松寅提醒用路人，於彎道路段或於晨間與傍晚易發生眩光路段，務必要小心慢行，且適時使用太陽眼鏡、車內遮陽板等設備，以保護自己及其他用路人安全。

台中市警察局交通大隊指出，7月20日23時8分許，在北屯區東山路1段與祥順路2段口，張姓少年騎乘普重機車沿東山路1段由松竹路往祥順路行駛時，因過彎超速失控自摔，與對向停等於左轉彎待轉延伸區之自小客車發生碰撞，張姓騎士送醫傷重不治。

另於7月28日6時55分許，在該區東山路2段東山幹243G7054BB14號電桿前，陳姓少年騎乘普重機車由北屯沿東山路外側車道往新社行駛時，因過彎超速失控自摔碰撞路緣，陳姓騎士送醫不治。

台中市警察局交通大隊統計，今年1至7月彎道交通事故計發生480件，死傷人數544人，與去年同期573件、656人比較，減少93件（-16.23％）、112人（-17.07％）；彎道A1交通事故計發生8件，死亡人數8人，占彎道交通事故1.67％。

台中市交通大隊指出，A1事故與環境因素關聯性，於夜間、清晨、傍晚、雨天、山路、彎道及自撞之A1事故，相關人員至現場實地觀察現場有無光線不足、道路設施、路樹遮蔽視線等因素，以作為強化交安宣導。

另增設照明設備、輔2標誌、路緣反光導標、交通桿、彎道超高度數不足情況、強化中央分隔島樹籬或增加防眩設施及修剪路樹等，及相關執法依據，並於轄內彎道型態道路上游處增設機動測照執法，強化速度管理執法作為。