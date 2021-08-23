女星李宇柔外型豔麗、身材高挑，是《戲說台灣》固定班底，和老公婚後育有一子一女，不過兒子出生後就診亂出罹患罕病AADC（胺基酸類脫羧基酵素缺乏症），為了兒子她暫停拍戲，近日她上節目談到和老公交往時，因為不被公婆接受，婆婆甚至想讓自己兒子出軌，想逼兩人分手，讓她氣到在婚禮重炮回擊。

生命小鬥士/如果沒有明天 李宇柔用愛陪伴罕病兒

李宇柔之前在節目《新聞挖挖哇》透露，當初和老公交往時，公婆都不接受她，但老公不願分手，甚至還被丟到美國念大學，「他們就覺得這樣我會分手」，但最後她仍等到老公畢業，就馬上飛到美國，和老公結婚。

她也透露，結婚前雙方家長約在餐廳，婆婆突然爆出一句「聽說我兒子現在會煎牛排了」，才知道男方家長本來想撮合骨科主任的女兒和老公在一起，甚至安排2人在美國時住一起，「人家家世好，但我兒子不要，沒辦法」。

事後，李宇柔老公哭著解釋，在紐約有3間房「同居但沒有同住」，並強調絕對沒和女方發生什麼事，雖然李宇柔當下不發一語，但當天她就跑去刺青，「我就是要讓你們全家丟臉，你們就一直覺得媳婦要高貴」，甚至染了一頭紅髮。

而她也表示本來不想結婚了，後來還是在美國結了，但她在宴客當天，故意穿了無袖上衣並露出刺青，照片寄回台灣被婆婆看到，「聽說我婆婆氣暈」。