台股本月跌破1萬7千點，台灣人壽證實已逢低進場加碼。中信金控23日舉行法說會，台灣人壽資深副總葉栢宏表示：「台股這波有比較大幅的下跌，有進場逢低作布局」。台壽可運用資金逾1.96兆元，以去年6月其投資股票占率來算，至少加碼空間逾百億元。

因為評估美國債券有升息空間，加上有實現220億元的股債資本利得，台壽6月底時手中現金部位，由3月底的4.6％升高到7％，約近1400億元，即是要等待新的投資機會，趁利率反彈，加碼美元計價的債券。

台壽上半年稅後獲利165.74億元，創其同期及全年歷史新高，對中信金控獲利貢獻逼近5成，在上半年資本市場多頭行情下，台壽亦有抓住機會實現資本利得，上半年實現220億元中，債券約占6成、股票占4成左右，亦即股票資本利得亦實現80～100億元之間。

8月台股有較大的回檔，葉栢宏亦證實台壽有逢低進場布局，以累積下一波的獲利能量。