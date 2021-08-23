英利-KY（2239）23日召開股東會，通過去年度財報與盈餘分配案，配發現金股息1.85元。英利去年合併營收216.44億元，營業利益12.69億元、年減11.51％，稅後淨利4.81億元、年減25.31％，EPS為4.07元。

英利指出，由於市場車用晶片短缺問題，影響車廠客戶組裝排程，部分客戶因此有調節拉貨需求，導致上半年出貨比預期低一些，晶片缺料問題是影響整體汽車供應鏈，英利在營運上持續降低成本，營收成績今年會努力做到和去年相同水平，業務面上也持續積極爭取和新客戶的合作機會。

英利表示，全球電動車趨勢越來越明確，各大汽車品牌場在趨勢下也積極發展電動車，除了已經在量產中的車型，英利因提前布局輕量化產品及電動車相關零件，後續電動車車型公司也都有拿到訂單，也因為多爭取到電池殼的項目，在主要客戶的電動車訂單拿到的零件數量及接單價格皆比以前多，新車型在2022、2023年會逐漸發酵。