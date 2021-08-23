【旅遊經 洪書瑱報導】台中市目前登記有案的餐飲業，約莫2萬多家，去(2020)年台中共有21家美食餐廳與小吃入選「必比登推介」（Bib Gourmand）名單，今(2021)年台中共33家入榜，其中「台客燒肉粥」兩度榜上有名，店家業績成長至少三成，日前(20)日市長盧秀燕特別走訪店家，並肯定老闆林志樺用心經營，「謝謝你們為台中爭光！」她表示，台中登記的餐飲業有2萬家，「台客燒肉粥」入選必比登是萬中選一、實至名歸，希望店家繼續努力提升台中整體餐飲水準，成為台中美食指標，吸引國內外觀光客慕名而來。

連兩年獲得《臺北臺中米其林指南》必比登推介，位於台中的「台客燒肉粥」，店內紅磚砌成的牆面與客家大紅花布，再加上紅燈籠、木頭花窗等古早味氛圍當作設計主視覺，搭配木桌、板凳，外牆插畫出自北藝美術系學生的巧手，將台客燒肉粥的傳統精神與口味表現出來，打造出具有復古感的用餐環境。而店中招牌為「秘方燒肉」、「砂鍋海鮮粥」，其中樸實無華的「肉粥」更具道地台灣味。甫開店三年就榮獲米其林必比登推薦。

盧市長特別前往店家「台客燒肉粥」拜訪(圖片：台中市政府提供)

店中美食(圖片：台中市政府提供)

店中美食(圖片：台中市政府提供)

店中美食(圖片：台中市政府提供)

2021年必比登推介名單公布後，盧市長特別前往店家拜訪，祝賀老闆林志樺再度入選「必比登推介」，盧市長也化身美食節目主持人。「招牌肉粥」的滋味讓市場一吃難忘，肉粥的湯頭很好喝，有蔬果的甜味，增添筍絲、撒上紅蔥頭、芹菜珠就是「媽媽的味道」，將油條浸泡在粥裡更增添酥脆口感，而且一碗粥才銅板價35元，可謂經濟實惠。

大拼盤 (圖片：台中市政府提供)

店中的「大拼盤」中，盤中有秘方燒肉、高梁香腸、花生糯米腸等道地台式小菜，這是盧市長最喜歡吃小菜！燒肉使用肥瘦適中的五花肉及多種醃料炸過，酥脆不油膩，高粱香腸有淡淡酒香，卻沒有酒的苦味，加上軟糯的花生米腸，吃得意猶未盡，一口接一口。

盧市長表示，過去她擔任立委期間，成功爭取必比登來台中評鑑，最開心的是看到各地觀光客拿著「必比登推介」名單到台中找小吃，以前是我們到國外去，拿著米其林或必比登名單，到東京、香港等城市找小吃，現在她在台中看到這樣的景象非常高興，「這就是美食經濟、城市行銷！」

老闆林志樺表示，去年一得知獲得必比登推介，覺得很高興、也覺得不可思議！今年揭曉名單前，他反而不緊張，因為疫情關係，生意大受影響，他一心只想著如何增加外帶量，讓餐廳繼續經營下去，「入選的消息還是朋友告訴我的」，不過再度榮獲必比登推介可說是一場及時雨，業績成長至少三成，感謝盧市長親自登門關心，讓台式小吃搭著這波米其林熱潮走向國際。

相較米其林星級美食，「必比登推薦」屬CP值高的美食，兼具品質與經濟。「台客燒肉粥」店家原營業時間是從下午5時才開始，只賣晚餐及宵夜場，因為生意強強滾，因應客人要求，目前營業時間，更改為中午11時30分至晚上12時，中間沒有休息，而美食饕客若至「台客燒肉粥」，不妨點選一下招牌「「招牌肉粥」與「大拼盤」，感受必比登與台中市長的雙重推薦！