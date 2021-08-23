外資轉買超、台積開電閘、航運股齊發，飆高近400點、彈回16700關。美股上周五由科技股領攻全面收高，亞股今日也漲聲一片，台股集中市場趁勢扭轉上周頹勢，一開盤即大漲117.19點，隨後在航運族群海陸空齊發，加上權王台積電(2330)強勢攻回5日線，帶隊聯發科(2454)等電子權值軍團喊衝之下，各大類股蜂擁而上，5日線快速收復，多頭並一路過關斬將，最高攀上16785.29點、大漲443.35點，惟臨收台積電腳滑、570未能站穩，終場大盤漲點縮減至399.9點、為16741.84點，成交值增至3635.17億元。

籌碼面，今日外資終止連4日賣超、轉買超142.0247億元，投信買超17.3706億元，自營商買超25.3027億元，三大法人買超184.69億元；8月以來，外資賣超471.8437億元，投信買超33.1888億元，自營商賣超235.2535億元，三大法人賣超673.91億元。技術面，5日均線16589.36點、10日均線，16855.85點，20日均線17145.46點，5日RSI為47.34、10日RSI為40.53，9日K值為23.21、9日D值為20.60，20日乖離率為-2.35。

盤面上，長榮20日法說會強調塞港嚴重依舊未解，大型投顧重申「買進」、喊價280元，加上BDI指數衝破4000點，激勵長榮今日盤中觸及漲停、收漲8.68%，引領中櫃(2613)、台航(217)、萬海(2615)、遠雄港(5607)、慧洋-KY(237)、榮運(2607)、新興(2605)、中航(2612)、裕民(2606)等紛紛亮燈漲停作收，而長榮航(2618)、華航(2610)也分別收漲5.82%、4.53%，帶動嘉里大榮(2608)、台灣高鐵(2633)跟漲逾2%，激勵航運類指飆漲近8%，成為今日反轉大功臣。世界(5347)第3季營運展望樂觀，業績將再創高峰，今股價一度衝上漲停144.5元，填息第二天即亮麗填息，終場收138.5元、漲幅5.32%。鴻海下半年營運將進入旺季，毛利率可望較上半年改善，今股價站上5日線，收107.5元、漲幅2.87%，同時日KD止穩交叉向上。蘋果新款iPhone 13及MacBook即將推出，相關晶片備貨旺季到，測試產能明顯供不應求，包括京元電(2449)、欣銓(3264)、矽格(6257)等產能可望滿載到明年，今日股價分別收漲2.89%、3.26%、2.33%。

分析師指出，外資上周賣超台股685億元，主因聯準會（Fed）暗示縮表，而按過往經驗，外資大賣超後，台股短線將震盪，10天內整理機會大，平均跌幅4.7％，但後續一季上漲機率達75％，平均漲幅4.72％，投資人可靜待大盤築底，再逢低布局。選股方面，8月以來，外資買超十強清一色是非科技股，外資機構表示，美國貨幣政策預期緊縮，金融股利差擴大可望受惠，而美國經濟強勁顯示消費回升，內需等傳產股也受惠，科技股則會因為資產評價縮減有短期震盪，觀察台股也出現相同趨勢，建議先避開科技股，提高金傳等防禦性股票比重，而隨台股修正，殖利率價值浮現及基本面支撐，買盤可望回補，可優先留意明年高成長的半導體、伺服器等科技產業。