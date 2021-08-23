中信金(2891)今舉行法人說明會，對外說明2021年上半年營運概況及經營績效。中國信託金控自結2021年上半年累計稅前盈餘374.69億元，累計稅後盈餘為334.49億元，年成長74%，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.28%，稅後資產報酬率（ROA）為1.00%，每股稅後盈餘（EPS）為1.72元。上半年中信銀海外分子行獲利占比在25~30%，若含OBU則超過了3成，逐漸回到疫情前的水準。

中信金財務長暨發言人邱雅玲認為，今年台灣央行利率政策不會改變，明年則要看疫情的變化。下半年油價趨於穩定，國際間的通膨會逐漸回穩，今年台灣的通膨率均值約為1.5%。

此外，中信銀在3月底以41.99億泰銖、約新台幣39億元，增持泰國上市公司LH金融集團10.99%股權至46.6%，躍升單一最大股東。邱雅玲表示，近期完成交割後，中信銀就會取得LH金融集團的控制權。

中信金控法人說明會由中信金控總經理吳一揆及財務長暨發言人邱雅玲共同主持，中信金控表示，儘管台灣5月中旬後進入新型冠狀病毒（COVID-19）疫情第三級警戒，今年上半年中信金控及旗下各子公司仍維持良好的獲利表現，整體稅後獲利較去年同期成長高達74%。其中，中信銀行上半年合併稅後盈餘為148.83億元，台灣人壽上半年合併稅後盈餘為165.74億元。

中國信託銀行2021年第二季獲利雖受疫情影響，但存放款業務仍維持穩健，尤其新臺幣法人放款、房貸及個人信貸動能持續成長，手續費收入則受益於財富管理、個金、彩券等業務動能表現亮眼，年成長率達11%。中信銀行截至2021年6月底之合併逾期放款比率為0.40%，合併呆帳覆蓋率為315.5%，資產品質穩健。

保險業務方面，台灣人壽採取多元的產品策略因應市場變化，上半年初年期保費較去年同期成長達37.5%，業界排名上升至第三名。投資業務則受益於投資市場交易熱絡，投資收益大幅提升，此外，台灣人壽持續維持動態的避險策略，並適時增提外匯價格變動準備金以及持續降低責任準備金成本，故台灣人壽上半年稅後淨利較去年同期成長高達104%。