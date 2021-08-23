國產高端疫苗今起開打，不過桃園市卻傳出有3人打完疫苗後，分別出現想吐、暈倒及短暫失去意識等狀況，送醫檢查後皆無大礙。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中證實，3人狀況皆為暈針，目前均無異常，已返家休息，並呼籲有慢性病或身體狀況不穩定者，暫緩施打疫苗。

陳時中今（23）日於疫情記者會中指出，有接獲3例接種高端後不適個案，狀況都是暈針，因此血壓相對較低，心跳比較快。在桃園市大有國中接種站，一名為30多歲的美籍女性，施打後出現暈倒狀況，現場量測血壓111/79、心跳122，後來表示並沒有不舒服，在上午11點多返家休息。

第二例為47歲男子，打完疫苗後有點喘、想吐，血壓為111/79、心跳122，經現場醫師評估送至榮民總醫院桃園分院，心電圖、抽血檢查皆正常，中午12點多離開醫院。第三例為26歲女性，在桃園市中原國小接種站打疫苗，接種後意識突然喪失，經現場醫師處理後恢復意識，血壓為116／74、心跳110，評估後送聯新醫院急診室就醫，心電圖、抽血檢查皆正常，中午12點多離院。

針對有民眾打疫苗暈針情形，陳時中也呼籲，若有慢性病、狀況不穩定的，建議先不要打疫苗，另外打疫苗時也不要太緊張，現在針具非常發達，護理人員注射技術也都很好。

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