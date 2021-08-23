高端疫苗今天正式開打，桃園市大有國中接種站今卻傳出2起疑似不良反應，一名外籍女子施打後倒地，另一名男子出現高血壓、呼吸急促、暈眩等現象。國民黨主席江啟臣要求衛福部必須主動登載和追蹤，不得隱匿，如果有出現大規模的不良反應，也應該立即停止施打。

江啟臣質疑，已經有民眾施打高端疫苗當場倒地，民進黨還要鐵齒「黨意」疫苗沒疑慮？高端疫苗第一天就傳出多起不良事件的反應，這也是我和所有民眾一直擔憂的事情。

江啟臣說，衛福部以暈針二字帶過，實在難以解決民眾的疑慮，等於沒有解釋為什麼。政府有時間幫忙高端「造橋鋪路」，沒有時間跟國際藥廠催貨。南韓政府組團催貨都已經見效，我們的政府到底都在想什麼？

江啟臣批評，高端沒有按照國際標準就倉促取得EUA和開放施打；不只有保護效力上的疑慮，還可能有其他對於人體未知的影響。把大規模接受施打的民眾變成白老鼠，尤其現在預約高端疫苗多是年輕族群，是台灣經濟的支柱，蔡英文號稱最會保護青年的總統，卻是在疫情中，傷害青年最深的人。

江啟臣要求，對於高端所產生的不良事件，衛福部必須主動登載和追蹤，不得隱匿;如果有出現大規模的不良反應，也應該立即停止施打，收回緊急使用授權。否則，強行開放高端疫苗施打所帶來的損害，不單只是民眾健康，也可能讓國產疫苗失去民眾信任。