中央流行疫情指揮中心21日已宣布海釣場、海泳或浮潛等水域活動可在 符合主管機關防疫管理指引下開放。新北市今宣布，24日起開放籃球場、公園涼亭體健設施、海泳、浮淺等水域遊憩活動。
農業局長李玟表示，公園涼亭、體健設施開放，但仍呼籲民眾戴口罩、勤洗手，保持社交距離，這些設施每日會以清消2次為原則，籃球場也會同時開放，不過兒童遊具部分因為較容易發生群聚，因此將配合防疫、學校滾動檢討，目前還是不開放。
新北市觀旅局長蔣志薇表示，海泳、浮淺等水域遊憩活動採取預約制，不開放陌生人混團，只開放同住家人、同車親友同團，且淋浴間必須採單ㄧ出入口管制，也會降載50％，業者也須要提供自主快篩、接種疫苗証明。
蔣志薇補充，水域遊憩業者需要提供給顧客個人夾鏈袋，讓民眾上岸戴好口罩，若遇到確診案例，就需要停業3天，復業前也要出示陰性證明，才能營業。
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