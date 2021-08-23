台股今(23日)跌深大反攻，在台積電、聯電以及航運族群強勢表態下，收盤大漲399.9點，收在16741.84點，漲幅2.45%，居亞股之冠，三大法人同步買超，上周狂倒貨的外資也轉買超142.02億元。

三大法人今同步買超，合計買超184.69億元，其中以外資及陸資買超142.02億元最多，自營商買超25.3億元，投信買超17.37億元。

由於elta疫情擴散，上周五(20日)美國聯準會官員釋出較鴿派的發言，表示若疫情使經濟復甦腳步放緩，衝擊就業市場，將考慮延後實施縮減購債時機，資金重回亞股，日經指數上漲1.78%，韓股漲幅近1%，港股與上証指數漲逾1%。

台股今氣勢如虹，指數盤中漲逾400點，終場收在16741.84點，大漲399.9點，漲幅2.45%，收復5日均線，電子、傳產、金融各類股同步反攻，台積電收在566元，上漲14元，漲幅2.54%，聯電收在58.6元，漲幅5.21%，航運股有萬海、新興、裕民、慧洋-KY等逾10檔亮燈漲停。