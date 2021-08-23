彰化縣警局結合所屬各分局警力全面動員，漏夜清查縣內越南商店的走私豬肉製品。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警局結合所屬各分局警力全面動員，漏夜清查縣內越南商店的走私豬肉製品。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警方總計查出近10公斤的生豬肉、火腿及豬頭皮等走私越南肉品，等待送驗結果釐清是否有非洲豬瘟病毒。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警方總計查出近10公斤的生豬肉、火腿及豬頭皮等走私越南肉品，等待送驗結果釐清是否有非洲豬瘟病毒。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

防堵越南非洲豬瘟肉品 彰縣清查出10公斤豬肉製品待驗

新北市傳出有越南籍婦女涉嫌走私71公斤豬肉製品，送檢驗後驗出非洲豬瘟病毒陽性；警政署22日通令全國各縣市警局全面清查曾與該商家購買肉品的廠商、顧客，追查肉品流向。彰化縣警局刑警大隊經漏夜清查，總計有近10公斤豬肉製品有待查驗，維護縣民食安健康。

為了在中秋節前全面防堵非洲豬瘟肉品流入市面，彰化縣警局動員所屬分局警力漏夜全面清查，相關疑似持有越南肉類相關製品之店家，均配合警方將肉品送驗，了解是否具有非洲豬瘟病毒，名冊也提供縣政府衛生局、農業處再行稽查。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進指出，日前新北地檢署與新北、雲林警方共同在新北市新莊區查獲走私具有非洲豬瘟陽性病毒越南肉製品案件，接獲中央指令後隨即全面動員、漏夜查訪，總計查到待檢驗的豬肉類製品，包含有生豬肉、火腿及豬頭皮等，約近10公斤。後續將配合縣政府衛生局、農業處等單位，持續擴大稽查，防堵具有病毒的肉品流入市面。

近年專攻外籍移工消費的食品雜貨商店林立、大行其道，讓許多移工能買到吃到家鄉味，一解思鄉情愁；其中，越南仍是非洲豬瘟、口蹄疫等重大動物傳染病疫區，依規定，疫區國家之活體豬、豬肉製品，一律不得進口，但仍有業者、移工鋌而走險，以非法管道將食品、肉品送進台灣，造成防制非洲豬瘟的隱憂。

彰化縣警局呼籲民眾，切勿食用、購買來路不明的肉品，更不應該走私或攜帶疫區肉品進入國內，一經查獲，將依違反《動物傳染病防治條例》移送地檢署偵辦，最重將面臨7年以下有期徒刑，300萬元以下罰金之處罰。