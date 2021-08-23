具有兩棲登陸作戰能力的中海艦，不僅曾參與第二次世界大戰諾曼地登陸，還曾在823台海戰役建功。（市府提供／洪榮志台南傳真）

具有兩棲登陸作戰能力的中海艦，不僅曾參與第二次世界大戰諾曼地登陸，還曾在823台海戰役建功。（市府提供／洪榮志台南傳真）

曾任中海艦第21任艦長的苗永慶，展示當年的識別證。（洪榮志攝）

823砲戰63周年，台南市長黃偉哲與國防部海軍司令部司令劉志斌23日簽署合作意向書，將曾於1958年823戰役建功、擁有「重要古物」文資身分的退役中海軍艦留在台南安平，保存活化再利用，還將進行整體規畫，串連安平海洋歷史場域。市府文化局預估，修復中海艦至少需2億元以上，如果再加上園區規畫整體經費至少3、4億元，力拚最快於後年底完成。

據了解，1946年美國將曾經參與二次世界大戰菲律賓戰役獲得2枚亞太戰役獎章的戰車登陸艦中海艦交給國軍後，1958年823砲戰期間，中海艦補運金門時參與824海戰，該軍艦與台生輪向澎湖撤離時，遭共軍魚雷艇伏擊圍攻，致台生輪中彈沉沒，中海艦也尾部中雷，但仍成功擊沉敵艇並營救台生輪生還人員，是少數保存至今具光榮戰功的參戰軍艦。

市府與海軍司令部特別選定今天簽署合作意向書，並邀請曾任中海艦第21任艦長的苗永慶、國防部海軍司令部司令劉志斌等人，共同見證歷史性的一刻。苗永慶還帶著當年的艦長識別證，宣稱中海艦園區完成後將捐出展示。

黄偉哲表示，中海艦有著重要古物的文資身分，其保留活化再利用的議題，市府與海軍司令部已取得高度共識及默契，希望合作推動海洋軍事歷史文化資產的保存活化，讓國人有更多機會瞭解海洋國土的防衛議題，讓海洋生活與國人產生更豐富的連結。

黃偉哲還指出，目前從安億橋的運河博物館，沿著安億路一路延伸，先後有地標「大魚的祝福」、林默娘公園主雕像、166l台灣船園區、定情碼頭德陽艦園區到國定古蹟億載金城等，已經逐步形構出融合台南古今航海產業及歷史的帶狀遊憩區，期許中海艦日後落腳林默娘公園附近公開展示後，也能順利加入此一軸帶，並在安平開啟它的「第二人生」。