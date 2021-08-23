42歲的傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）可能要退役了，他在WBA次中量級冠軍戰意外以一致判定敗給拳王烏賈斯（Yordenis Ugas），帕奎奧賽後有些失落，「我不後悔出來打，拳擊就是有輸有贏，但我的雙腿不太舒服，讓我無法很好的閃躲。」被問到是否要退役，他說大概是60%機率吧，如果這是他最後一場比賽，他只想說感謝拳迷一路的支持，讓他能夠在拳擊史上貢獻一己之力。

帕奎奧在1990年代成為世界拳王，他是史上唯一跨越1990年代、2000年、2010年、2020年的4個時代拳王，以及唯一在8個量級拿過世界拳王的男人。當天的主播給予他「應該入選兩次名人堂」的最高讚譽。

世上沒有不老的英雄，帕奎奧此戰已經不見全盛時期的靈活腳步與頭部閃避。「謝謝各位，對不起我輸了，我盡力了。恭喜我的對手。」吞下敗戰之後，帕奎奧仍獲得全場觀眾起立致敬。

有趣的是最後被問到是否2022年5月要出馬角逐菲律賓總統大位，帕奎奧說：「我下個月會發表正式聲明，這是比拳擊困難很多的事情，但我只是想幫助我的人民。」觀眾聽到他要選總統都大聲喝采，即使在場的觀眾幾乎都是美國人。

根據一些財富網站估計，帕奎奧的財產達到3億美元（新台幣84億）。帕奎奧自幼家中一貧如洗，10歲時窮到睡馬路而沒辦法念書，《今日美國》報導，打拳致富之後，帕奎奧自掏腰包在家鄉買下1000棟房屋，無償送給貧民入住，他有時候還會被拍到拿著一大疊鈔票在路邊發給貧童，他說：「身為參議員，我有責任改善大家的生活水準。」