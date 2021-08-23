「線上+線下」百位嘉賓共商數字經濟繁榮發展之路

8月23日上午，中國-上海合作組織數字經濟產業論壇、2021智博會在重慶拉開帷幕。由於新冠肺炎疫情影響，本次活動採用「線上+線下」相結合的方式創新舉辦，來自全球的133位重要嘉賓，以線上或線下兩種方式參會，在「雲」上進行觀點交鋒，共商數字經濟繁榮發展之路。中國國家主席習近平向中國—上海合作組織數字經濟產業論壇、2021中國國際智能產業博覽會致賀信，他指出，世界正進入數字經濟快速發展的時期，5G、人工智慧、智慧城市等新技術、新業態、新平臺蓬勃興起，深刻影響全球科技創新、產業結構調整、經濟社會發展。近年來，中國積極推進數字產業化、產業數位化，推動數字技術同經濟社會發展深度融合。上海合作組織成立20周年之際，中國願同各成員國弘揚「上海精神」，深度參與數字經濟國際合作，讓數位化、網路化、智能化為經濟社會發展增添動力，開創數字經濟合作新局面。

「發展數字經濟，促進共同繁榮」為本次論壇主題

開幕式由重慶市委副書記、市政府市長唐良智主持，重慶市委書記陳敏爾開幕致詞，在開幕式上，與會各方嘉賓通過視頻，或現場發表致辭。隆重而簡短的開幕式後，中央廣播電視總臺知名主持人康輝主持主論壇。包括十三屆全國政協副主席、中國科學技術協會主席萬鋼等在內的10餘位市內外重量級嘉賓或行業領軍人物圍繞主題作了精彩演講。

重慶市委書記陳敏爾開幕致詞。(圖/智匯八方線上新聞中心提供)

中國—上海合作組織數字經濟產業論壇主題為「發展數字經濟，促進共同繁榮」，由國家發展改革委、科技部、工業和資訊化部、商務部、上海合作組織秘書處和重慶市人民政府聯合主辦，外交部為支持單位。除開幕式暨主論壇外，還將有合作專案簽約儀式、分論壇和主題展覽等內容。2021中國國際智能產業博覽會以「智能化：為經濟賦能，為生活添彩」為主題，由國家有關部委、新加坡貿工部和重慶市人民政府共同主辦，期間將舉辦6場論壇、5場大賽和100餘場發佈活動。