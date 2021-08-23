立法委員傅崐萁去（109）年三月他在立法院交通委員會，向當時的交通部林佳龍部長，針對「花蓮—吉安鐵路高架化」爭取提高中央補助比例，得到林部長的大力支持。待縣政府近日接獲縣議會同意函後，將可行性評估報告送請交通部，傅崐萁將積極再向交通部爭取儘速核定。

立委傅崐萁在立法院交通委員會，針對「花蓮—吉安鐵路高架化」爭取提高中央補助比例，如今已有成果。(戴志揚翻攝)

花蓮縣政府推動「花蓮火車站至吉安干城車站間（延伸至木瓜溪橋）原線鐵路立體化可行性研究案」，歷經多次公文往返，日前終於取得台鐵同意函，工程總經費約131億元，地方配合含自償款及用地與拆遷補償費概估為20.3億元，上周五（8/20）已獲花蓮縣議會全力支持。

縣長徐榛蔚也在去年前交通部長林佳龍前往花蓮視察時，向林佳龍當面表示，鐵路高架化的重要性是為了加速交通部推動的花東鐵路雙軌電氣化，而花蓮至吉安途中經過七個平交道，兩個車行地下道、三個地下涵洞、兩個鐵路橋等，動線複雜且常常淹水，對於鄉親們的便利和安全性長期受到威脅，期盼林佳龍訪察後能夠帶來中央的全力支持，讓花蓮地方發展更加完美。

前台鐵花蓮運務段長張建曆也在傅崐萁臉書回應表示，花東線最需要高架化的區間，就是這個區段，有道安會列管的危險平交道，與雙軌化同時做最節省經費，感謝傅崐萁這項前瞻性的規劃。

傅崐萁表示，花蓮鐵路立體化 不只能夠提升交通安全、減少事故，還可解決防洪治水問題，為促進花蓮城鄉之間的縫合。待縣政府近日接獲縣議會同意函，近日可行性評估報告將送請交通部，並爭取儘速核定。他迫切希望中央、地方攜手合作，盡快推動落實，共同為花蓮的發展來努力。