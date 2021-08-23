金屬機殼大廠可成（2474）將於8月27日召開股東常會，基於疫情尚未完全解封及群聚風險，經過慎重考慮，可成取消本次股東常會會後媒體聯訪。

可成7月份營收34.71億元，較6月的33.35億元，月增4.1％；較去年同期的78.52億元，年減55.8％。累計前7月集團合併營收265.02億元，較去年同期480.06億元，年減44.8％，主因泰州廠今年不再計入營收，以及供應鏈缺料影響，符合公司預期。

可成表示，目前整體市場供需仍受缺料影響，第三季營收展望預期持平。