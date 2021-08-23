勞勃狄尼洛（左）從當紅炸子雞慘變過氣製片，只有鐵粉札克布瑞夫陪伴身邊。 （甲上娛樂提供）

湯米李瓊斯在片中飾演一名過氣西部片巨星。（甲上娛樂提供）

《詐製片家》找人打扮成湯姆克魯斯的模樣，讓他摔個四腳朝天當場直接領便當，惡搞尺度超誇張。（甲上娛樂提供）

今年最舒壓的爆笑喜劇電影《詐製片家》，找來「黑道專門戶」勞勃狄尼洛、「上帝」摩根費里曼，以及「好萊塢最帥硬漢」湯米李瓊斯聯合主演，電影將於8月25日在台上映，三位男星為戲甩開巨星包袱，展現出活力十足的惡搞精神，接連抖出超賤的婊人金句台詞，不僅大開電影人玩笑，自嘲「製片人就是把說謊當飯吃」、「電影被罵就是最好的免費宣傳」，勞勃狄尼洛更相當自豪表示「我就是幸災樂禍！」

此外，他們還把歪腦筋動到「阿湯哥」身上，竟然找人打扮成湯姆克魯斯的模樣，在片中讓他摔個四腳朝天，直接當場領便當，還因此賺到500萬美金的保險賠償，惡搞尺度完全沒有極限，超狂情節保證讓粉絲笑到肚子痛！

《詐製片家》日前釋出正式預告，引發許多眼尖的影迷熱烈討論，原來是片中出現一位被稱為當紅炸子雞的好萊塢男星，其造型竟與湯姆克魯斯有超高相似度，兩人不僅都身穿灰色高領毛衣、戴著經典飛官墨鏡，更都留著帥氣的旁分短髮，讓不少粉絲看到都驚呼「難不成阿湯哥也有尬一角？」有趣的是，這個角色可沒阿湯哥那般幸運，他在本片中的遭遇可說是衰神上身，除了在拍片時意外從高樓跌落、當場領便當，他的製片人從這場意外獲得高達500萬美元保險賠償金的事情，也被急需用錢的勞勃狄尼洛看在眼裡，決定將歪腦筋動到一名過氣巨星頭上，發揮動人演技哄騙，更開始使出各種歹毒手段試圖製造意外事故，引發一連串出乎意料且令人捧腹的故事。