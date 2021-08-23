新冠疫情持續趨緩，台中國家歌劇院即日起重新啟動各系列活動，其中，因疫情影響而推遲上檔的歌劇院沙龍《焦元溥瘋歌劇》、今年全新企畫的《鄭嘉音談偶戲》，都將從今天開始至12月13日間，舉辦10場講座與示範演出，盼再度串起觀眾與藝術的深度連結。

曾經印在法國10法郎紙鈔上的歌劇大師是誰？許多人可能都不知道，答案是白遼士。台中國家歌劇院23日登場的《焦元溥瘋歌劇》，前3場將介紹台灣樂迷較少關注的19世紀法國歌劇，介紹選自歌劇大師白遼士《浮士德的天譴》及《特洛伊人》，以及耳熟能詳的作曲大師聖桑《參孫和達莉拉》、比才《卡門》的經典作品選粹。

歌劇院指出，9月27日則更換講題為多元有趣的美國歌劇，將作曲家亞當斯與江青、周恩來都寫進《尼克森在中國》中，其中一段原子彈試爆的劇情亦《原子博士》中上演，精彩可期。而11月及12月兩場分別介紹貝里尼與董尼才第兩位作曲家，以精彩講座加上國內知名歌劇演唱者林玲慧、翁若珮、林慈音等人示範演出。

此外，享譽國際的亞洲現代偶戲導演、無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音在10月18日至11月8日每周一晚間，與多位來賓對談並現場示範演出。除傳統布袋戲，鄭嘉音將為觀眾介紹世界各地的偶戲脈絡，從傳統到當代、橫跨東西方，並秉持「無物不成偶」的理念。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，疫情導致節目延期或取消，歌劇院沙龍排除萬難，重新協調劇場檔期及藝術家們演出時間，6場《焦元溥瘋歌劇》及4場《鄭嘉音談偶戲》，期望帶給觀眾最完整的呈現，歡迎大家再次回到劇場，體驗表演藝術之美好。