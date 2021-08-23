蔡英文總統今天率先施打國產高端疫苗，國民黨立委賴士葆痛批，蔡英文打高端「一場秀無庸置疑」，高端缺的是保護力證明，還被列為公費疫苗，透過政府大力宣導打高端疫苗就是政治正確愛台灣，讓台灣人民變成高端疫苗的白老鼠。

賴士葆指出，蔡英文總統打高端疫苗是大新聞，只見護理師現場拆封全新高端疫苗，其實這一段秀無庸置疑，沒有被釋疑的是，坊間一直有傳言蔡英文早就打了別的疫苗。

賴士葆認為，如果蔡英文打高端之前，公開檢測有無新冠的病毒抗體，就可以攻破謠言，然後她在打高端數周後在驗抗體就可以證明高端有很好的保護力，這才是實質上行銷高端的最佳證明。

賴士葆表示，食藥署核准高端用免疫橋接來代替第三期試驗，難怪聯亞要發出不平之鳴說「台灣怎麼這麼大膽，全球沒人敢這麼做」，高端在沒有保護力證明的情況，立刻就被列為公費疫苗，透過政府大力宣導打高端疫苗就是政治正確愛台灣。

賴士葆說，國際認證的疫苗又湊巧短缺斷貨，有些行業要有接種疫苗證明或是不停篩檢證明，否則就會失去工作，不得不打高端疫苗，於是台灣人民變成高端疫苗的白老鼠。

賴士葆直言，蘇貞昌說國軍施打疫苗有最大考量與優先，蔡英文說一定要讓國軍受到最好的防疫保護，現在疫苗短缺，即將入伍的新兵可能被強迫接種保護力不明又沒有國際認證的高端疫苗，這是對國軍最好的防疫保護嗎？

賴士葆強調，過去國防部信誓旦旦保證提供給國軍的都是優先使用國產CAS的國產豬，後來被爆料才發現去年2月底就開始採購美豬。賴說，823這天蔡英文有沒有去金門不重要，想想國軍所受到的都是次等待遇才是不堪。